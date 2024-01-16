Що відбувається з китайськими акціями

За перші тижні 2024 року китайські акції продали на 7,9 мільярда юанів (відповідно до теперішнього курсу це 1,1 мільярда доларів). Це найгірший показник з початку 2019 року.

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У самому Китаї січень став уже 6 місяцем активного витоку капіталу. Іноземні інвестори хоч і продовжують купувати китайські акції, однак зважають на послаблення та слабке відновлення економіки КНР.

Варто зауважити і те, що дефляційний тиск у Китаї продовжується. На ситуацію впливає і загальнодержавна політика КНР.

Зверніть увагу! На початку 2023 року іноземці активно вкладали кошти у китайські акції. В серпні цей піковий показник склав 33 мільярди доларів. Однак згодом вони впали на 90%. В грудні це значення було уже 4,3 мільярда доларів.

Як змінився інвестиційний ринок Китаю

Інвестори масово відмовляються від китайських акцій з багатьох причин, зокрема через те, що керівництв країни не займається стимулюванням економіки. Хвиля продажу активів від міжнародних інвесторів розпочалася після пропуску виплат облігацій забудовником Country Garden. Цей випадок продемонстрував кризову ситуацію у сфери нерухомості Китаю.

Певна частина інвестиційного ринку перебуває під впливом китайської влади. Важливо розуміти, що порівнювати показники зростання акцій Китаю необхідно не з минулорічними, а з тими, які були до пандемії COVID-19.