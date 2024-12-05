Каких долларов лучше избегать

Обменники стараются не принимать некоторые долларовые банкноты. Поэтому, стоит разобраться, какие доллары лучше не покупать.

Какого года доллары лучше не покупать

Как правило, эксперты советуют обращать внимание на год выпуска долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Украинцам советуют при покупке валюты отдавать предпочтение долларам, которые выпустили после 1996 года. Напомним, что доллары 1996 года называют "старыми". Дело в том, что дальше в США выпускали купюры с обновленными элементами защиты, а также полностью изменили их дизайн.

В Нацбанке неоднократно отмечали, что все доллары, которые выпустили с 1914 года, являются действительными. Поэтому их обязаны принимать банки и обменники. Год выпуска банкнот не влияет на обменный курс. Главное, что купюры прошли проверку на подлинность и были без признаков значительного износа и/или повреждения.