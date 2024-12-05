Якого року долари краще не купувати

Як правило, експерти радять звертати увагу на рік випуску доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Українцям радять під час купівлі валюти надавати перевагу доларам, які випустили після 1996 року. Нагадаємо, що долари 1996 року називають "старими". Річ у тому, що далі у США випускали купюри з оновленими елементами захисту, а також повністю змінили їхній дизайн.

У Нацбанку неодноразово наголошували, що усі долари, які випустили з 1914 року, є дійсними. Тому їх зобов'язані приймати банки та обмінники. Рік випуску банкнот не впливає на обмінний курс. Головне, що купюри пройшли перевірку на справжність та були без ознак значного зношення та/або пошкодження.