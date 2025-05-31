10 000 гривен за 5 копеек: почему монеты такие ценные и где их продать

Украинцы могут продавать монеты номиналом 5 копеек, которые сейчас не выпускают. За них можно получить от нескольких копеек до тысяч гривен.

Цены на 5 копеек по годам

Некоторые старые украинские 5 копеек могут дать своим владельцам большие деньги, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Гривны в обращении: какие банкноты в Украине самые распространенные

Сейчас можно выделить следующие категории монет номиналом 5 копеек и цены на них:

Монеты, которые выпустили в течение 2004 – 2014 годов – от 5 копеек до 500 гривен;

Монеты 2007 года выпуска – самая высокая стоимость;

Монеты, которые выпустили с 1992 года по 2003 год – несколько тысяч гривен.

5 копеек 2001 года торгуются в диапазоне от 1 000 до 1 800 гривен. Далее идет монета номиналом 5 копеек 2003 года, которая максимально стоит 3 000 гривен. Однако самой дорогой монетой является 5 копеек 1992 года. Ее цена колеблется от 5 копеек до 10 тысяч гривен.

Особенности монет

По 5 копеек 1992 года разновидности 1.1АА можно получить 4 000–10 000 гривен. Отличить от других монет их можно по ряду признаков:

средним зубом трезубца – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

гроздью №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гуртом с большой насечкой.

Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы,

– рассказали специалисты.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 гривен. Такие монеты отличают:

средний зуб трезубца – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1 000 гривен. Их тираж составлял всего 5 000 штук, поэтому монета редкая и имеет высокую цену. При этом 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении.

Кто покупает монеты Украины

Монеты Украины скупают нумизматы для своих коллекций и перекупщики, которые зарабатывают на перепродаже монет. Ищите в соцсетях и телеграмм-группах. Также популярные сайты и аукционы для продажи монет, где можно продать только редкие разновидности монет.

Если у вас много монет номиналом 1, 2, 5, 25 копеек, их можно перебрать, поискать редкие разновидности или просто сдать в банк. "Не перебранные" монеты можно продать на вес нумизматам, правда, цена будет невысокой.