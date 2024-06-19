"ПриватБанк" запустил уникальный проект для прифронтовых регионов

Государственный "ПриватБанк" запустил новый проект для прифронтовых регионов, чтобы продолжать выполнять запросы клиентов. Представители банка рассказали о приоритетах и аспектах безопасности.

Речь идет об уникальном в Украине мобильном банкомате, благодаря которому "ПриватБанк" будет обслуживать клиентов там, где нет доступа к банковской инфраструктуре. Более того, этот банкомат будет работать даже в условиях отсутствия электричества и связи.

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"ПриватБанк" запустил мобильный банкомат

Среди услуг мобильного банкомата есть выдача наличных, проведение платежей и переводов, оформление депозитов, погашение кредитов, страхование и тому подобное. Кроме того, профессионалы, которые будут работать с мобильным банкоматом, также будут помогать клиентам при получении необходимых услуг.

Дмитрий Мусиенко Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Нашим главным приоритетом является внедрение стратегии безбарьерности, и новый мобильный банкомат ПриватБанка имеет все необходимое для предоставления банковских услуг там, где не работает ни один другой банк – прежде всего для жителей прифронтовых регионов.

Мусиенко также заявил, что клиенты банка безопасно и в удобном, насколько это возможно в текущих условиях, формате смогут получать зарплату, социальные выплаты, переводы, депозиты и тому подобное.

Будет ли работать мобильный банкомат во время отключений света

Кроме того, глава дирекции операционного обслуживания и административной поддержки "ПриватБанка" Андрей Козловский добавил, что мобильный банкомат создали на базе инкассаторского авто, который оборудовали согласно современным стандартам безопасности клиентов и сотрудников банка.

НБУ обнародовал рейтинг самых прибыльных банков Украины за первые четыре месяца 2024 года. Возглавил этот список именно "ПриватБанк". Чистая прибыль кредитора составила 17,47 миллиардов гривен.

Также там установили системы защиты, комфорта и видеонаблюдением. Козловский отметил, что ключевая особенность мобильного банкомата – это уникальная система независимого энергоснабжения и связи, что позволяет бронированному мобильному банкомату работать в автономном режиме почти сутки.