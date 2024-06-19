Речь идет об уникальном в Украине мобильном банкомате, благодаря которому "ПриватБанк" будет обслуживать клиентов там, где нет доступа к банковской инфраструктуре. Более того, этот банкомат будет работать даже в условиях отсутствия электричества и связи.
Обратите внимание Нефть падает в цене, но торгуется возле максимума: на какие факторы реагирует рынок
"ПриватБанк" запустил мобильный банкомат
Среди услуг мобильного банкомата есть выдача наличных, проведение платежей и переводов, оформление депозитов, погашение кредитов, страхование и тому подобное. Кроме того, профессионалы, которые будут работать с мобильным банкоматом, также будут помогать клиентам при получении необходимых услуг.
Нашим главным приоритетом является внедрение стратегии безбарьерности, и новый мобильный банкомат ПриватБанка имеет все необходимое для предоставления банковских услуг там, где не работает ни один другой банк – прежде всего для жителей прифронтовых регионов.
Мусиенко также заявил, что клиенты банка безопасно и в удобном, насколько это возможно в текущих условиях, формате смогут получать зарплату, социальные выплаты, переводы, депозиты и тому подобное.
Будет ли работать мобильный банкомат во время отключений света
Кроме того, глава дирекции операционного обслуживания и административной поддержки "ПриватБанка" Андрей Козловский добавил, что мобильный банкомат создали на базе инкассаторского авто, который оборудовали согласно современным стандартам безопасности клиентов и сотрудников банка.
Также там установили системы защиты, комфорта и видеонаблюдением. Козловский отметил, что ключевая особенность мобильного банкомата – это уникальная система независимого энергоснабжения и связи, что позволяет бронированному мобильному банкомату работать в автономном режиме почти сутки.