Приватбанк победил Коломойского и Боголюбова в деле на возмещение 3 миллиардов долларов

Приват победил дело против бывших владельцев, которое касалось возмещения в 3 миллиарда долларов. Суд фактически признал действия Коломойского и Боголюбова неправомерными, поэтому очередная апелляция не помогла бывшим владельцам.

Приватбанк победил в суде бывших владельцев

О том, что означает победа банка, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Суд стал на сторону Ощадбанка: в чем обвиняют Березу

По словам Юлии Свириденко, премьер-министра Украины, в Лондонском суде государственный ПриватБанк победил дело против бывших владельцев.

Это важное решение в помощь Украине и миллионов украинцев. Спасибо команде Правительства, Министерства финансов, Национального банка Украины и Приватбанка, которые много лет проводили этот процесс и комплекс отстаивали интересы государства на международной арене,

– добавила министр.

В то же время в самом Приватбанке добавили, что "разгромили попытку бывших владельцев" обжаловать предыдущее решение суда.

Подробности дела Праватбанка против владельцев

Так, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обжаловали решение суда против них. Суть – 3 миллиарда долларов. Эти деньги, по предыдущему решению суда в июле 2025 года, владельцы должны были уплатить банку в качестве компенсации убытков. В частности, в сумму учли проценты и судебные издержки.

По последнему решению – суд отклонил обжалование от Коломойского и Боголюбова.

В ПриватБанке отметили, что отказ подтверждает выводы Высокого суда Англии и Уэльса относительно мошеннических действий (незаконный вывод средств) со стороны бывших владельцев. За это на суде 2017 года банк получил приказ о всемирном аресте активов ответчиков.

Сегодняшний день является знаковым в борьбе Приватбанка за правосудие в интересах государства Украина и ее народа. Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы они могли быть возвращены и использованы на благо народа Украины. Мы благодарны за неизменную поддержку наших стейкхолдеров и международных партнеров, без которых эта выдающаяся победа была бы невозможной,

– сказал председатель наблюдательного совета Приватбанка Нильс Мелнгайлис.

Он акцентировал, что Приватбанк будет требовать принудительного исполнения судебного решения.

Подозрения Игорю Коломойскому

Напомним, что ранее сообщалось об обжаловании решения Высокого суда со стороны Коломойского. Тогда адвокат бизнесмена сообщал, что его клиент ожидает всесторонний и беспристрастный пересмотр дела. Однако дело о незаконных и мошеннических действиях в Приватбанке – это не единственное основание для судебных процессов в отношении Коломойского.

Недавно источники 24 Канала в госструктурах подтвердили, что бизнесмену объявили новое подозрение. Как стало известно впоследствии в СБУ и Офисе генпрокурора нашли новые детали относительно вероятных преступлений Коломойского.