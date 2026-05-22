Приватбанк переміг у суді колишніх власників

Про те, що означає перемога банку, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Суд став на бік Ощадбанку: у чому звинувачують Березу

За словами Юлії Свириденко, прем'єр-міністерки України, у Лондонському суді державний Приватбанк переміг справу проти колишніх власників.

Це важливе рішення на допомогу Україні та мільйонів українців. Дякую команди Уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та Приватбанку, які багато років проводили цей процес і комплекс відстоювали інтереси держави на міжнародній арені,

– додала міністерка.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас у самому Приватбанку додали, що "розгромили спробу колишніх власників" оскаржити попереднє рішення суду.

Подробиці справи Праватбанку проти власників

Так, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов оскаржували рішення суду проти них. Суть – 3 мільярди доларів. Ці гроші, за попереднім рішенням суду в липні 2025 року, власники мали сплатити банку як компенсацію збитків. Зокрема до суми врахували відсотки та судові витрати.

За останнім рішенням – суд відхилив оскарження від Коломойського та Боголюбова.

У Приватбанку наголосили, що відмова підтверджує висновки Високого суду Англії та Уельсу щодо шахрайських дій (незаконне виведення коштів) з боку колишніх власників. За це на суді 2017 року банк отримав наказ про всесвітній арешт активів відповідачів.

Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі Приватбанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів та міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою,

– сказав голова наглядової ради Приватбанку Нільс Мелнгайліс.

Він акцентував, що Приватбанк буде вимагати примусового виконаня судового рішення.

Підозри Ігорю Коломойському

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про оскарження рішення Високого суду зі сторони Коломойського. Тоді адвокат бізнесмена повідомляв, що його клієнт очікує на всебічний та неупереджений перегляд справи. Однак справа про незаконні та шахрайські дії у Приватбанку – це не єдина підстава для судових процесів щодо Коломойського.

Нещодавно джерела 24 Каналу у держструктурах підтвердили, що бізнесмену оголосили нову підозру. Як стало відомо згодом у СБУ та Офісі генпрокурора знайшли нові деталі щодо ймовірних злочинів Коломойського.