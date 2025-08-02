Таким образом украинцы смогут улучшать свой финансовый поток, сообщает 24 Канал.

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Согласно приметам, положить себе в портмоне важно такие предметы:

Что еще можно положить в кошелек?

Многие люди носят с собой собственные амулеты и талисманы, сделанные из важных и ценных им вещей. Это могут быть различные сувениры, подарки, аксессуары и тому подобное. Это придает уверенности и решимости, что также положительно влияет на финансовое состояние и благосостояние человека.