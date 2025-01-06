Какая валюта в Приднестровье: главные детали, фото и при чем здесь Тарас Шевченко

В последние дни Приднестровье оказалось в центре внимания. Все из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. Это также повод узнать больше о валюте, которую используют в самопровозглашенной республике.

Какая валюта о валюте в Приднестровье

Официальной валютой в Приднестровье является приднестровский рубль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства Великобритании.

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Приднестровский рубль ввели в обращение в 1994 году. Существует три поколения этой денежной единицы. Интересно, что на некоторых банкнотах приднестровского рубля изображены известные украинские деятели. Речь идет о гетмане Богдане Хмельницком и писателе Тарасе Шевченко.

За пределами самопровозглашенной республики Приднестровье не получится обменять молдавские леи или другие валюты на рубли или рубли на другие валюты. Более того, попытка провести оплату в Приднестровье в других валютах, кроме рубля, относят к незаконной деятельности. Банкоматы в самопровозглашенной республике не принимают карты, которые выданы не приднестровскими банками.