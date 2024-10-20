Камала Харрис рекордными темпами собирает деньги на свою кампанию: о какой сумме идет речь

Камала Харрис – это кандидат на пост президента США от Демократической партии, которая может навсегда изменить историю страны. Более того, она уже достигала важного уровня.

Камала Харрис собрала на свою кампанию бешеную сумму за рекордное время

Вице-президент США Камала Харрис собрала на свою предвыборную кампанию 1 миллиард долларов за менее чем 3 месяца. Об этом рассказали источники, которые знакомы с процессом сбора средств, информирует The New York Times.

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Добавляют, что ни один кандидат в президенты США не собирал столько денег настолько быстро после вступления в гонку. Кроме того, команда Харрис прекратила "трубить" о собранных средствах, чтобы не дать демократам успокоиться.

Полученные средства направляются на телевизионную и цифровую рекламу, а также работу офисов и персонала в 7 штатах, которые колеблются с выборами, и за их пределами. В то же время эта историческая сумма не включает деньги, пожертвованные союзным суперкоалициям.

Напомним, что и Камалу Харрис, и Дональда Трампа поддерживают различные американские миллиардеры. В частности, речь идет о Тейлор Свифт, Илоне Маске, Мелинде Френч Гейтс и других.