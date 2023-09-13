Напомним, что на сегодня Apple возглавляет рейтинг самых дорогих публичных компаний мира, согласно данным Global Ranking. В тройку лидеров также входят Microsoft и Saudi Aramco.

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Как отреагировал рынок на презентацию Apple

В целом последнее мероприятие американской компании было сфокусировано на новых моделях iPhone и Apple Watch. Однако это не стало каким-то сюрпризом для Уолл-Cтрит. Более того, на фондовой бирже зафиксировали обесценивание акций Apple.

Торговый день во вторник, 12 сентября, ценные бумаги Apple завершили с проседанием на уровне 1,7% до 176,30 доллара за акцию. В какой-то момент эти активы зафиксировали еще больший спад на фоне объявления о стоимости линейки iPhone 15. Речь идет об обесценении у 2,5%.

Любопытно! Apple – это единственная компания в мире, которая стоила на рынке 3 триллиона долларов. Благодаря этому легендарный инвестор Уоррен Баффет заработал свыше 120 миллиардов долларов.

С начала сентября 2023 года ценные бумаги американской корпорации подешевели примерно на 6,5%. В то же время эти активы зафиксировали рост на уровне 35% в годовом расчете.