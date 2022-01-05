Компания Berkshire Hathaway, владельцем которой является Уоррен Баффет, начала покупать акции Apple в 2016 году, и к середине 2018 года она накопила 5% американского техгиганта. Этот пакет активов Apple оценивали в 36 миллиардов долларов.

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Триумф Apple – выигрыш Баффета

На этой неделе компания Apple побила очередной рекорд , когда ее рыночная капитализация пересекла отметку в 3 триллиона долларов. В связи с этим, инвестиция Berkshire Hathaway выросла до 160 миллиардов долларов. Таким образом успех Apple принес Уоррену Баффету более 120 миллиардов долларов. Компания Berkshire Hathaway также регулярно получала дивиденды от Apple. В общем, речь идет о примерно 775 миллионах долларов в год.

Без сомнений это одна из сильнейших инвестиций, сделанная Berkshire Hathaway за последнее десятилетие,

– сказал Джеймс Шанахан, аналитик Berkshire в Edward Jones.

Нелюбовь Уоррена Баффета к акциям высокотехнологичных компаний ни для кого не секрет, однако миллиардер сумел пристроиться к этому сектору в последние 10 лет благодаря своим заместителям по инвестированию. Согласно подсчетам InsiderScore.com, доля компании Berkshire в Apple сейчас составляет более 40% ее портфеля акций. Конгломерат является самым крупным акционером Apple, кроме поставщиков индексов и биржевых фондов.

Уоррен Баффет – бенефициар успеха Apple / Фото Getty Images

Легендарный инвестор заявил, что Apple является "третьим по величине бизнесом" Berkshire после страховой и железнодорожной отраслей. В прошлом Баффет назвал iPhone "липким" продуктом, удерживающим людей в экосистеме компании. Актуальные данные относительно капитала Уоррена Баффета и стоимости Apple: