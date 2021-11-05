Предупредительные знаки есть, – глава Банка Англии прокомментировал ситуацию с инфляцией

Инфляция остается одной из важнейших тем в мире. Великобритания не стала исключением. Что глава Банка Англии думает о ситуации с инфляцией – читайте дальше.

В четверг, 4 ноября, Банк Англии удивил всех, оставив процентную ставку на историческом минимуме – 0,1%. Такое решение было принято, несмотря на ожидания инвесторов, что британский центробанк станет первым крупным банком в мире, который повысит этот показатель.

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Глава Банка Англии рассказал об инфляции

Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступал за "ястребину риторику" (одновременное сдерживание инфляционных ожиданий и фактическое увеличение процентных ставок). Банкир также добавил, что "есть определенные предупредительные сигналы" по поводу инфляции, однако центробанку необходимо получить дополнительную информацию о ситуации на рынке труда, прежде чем поднимать процентную ставку.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Эндрю Бейли подчеркнул, что его предварительное заявление о необходимости реагировать на рост цен было обусловлено тем, изменятся ли инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе на долгосрочные или нет.

Пока мы не видим доказательств того, что это происходит. Мы сейчас проходим через, я мог бы назвать это, нестабильный период в том смысле, что инфляция значительно превышает свой целевой показатель. Предупреждающие знаки есть, поэтому мы должны внимательно следить за этим,

– отметил Эндрю Бейли

Глава британского центробанка также отметил, что решение оставить ставку на прежнем уровне – это серьезный вызов. По прогнозу Банка Англии, инфляция ориентировочно возрастет до 5% весной 2022 года, а к концу осени 2023 года этот показатель вернется к 2%. В британском центробанке также отметили, что текущий уровень инфляции в стране равен 3,1%, целевой показатель финучреждения – 2%.