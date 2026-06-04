Какие пенсии могут называть пожизненными?

Пожизненные пенсионные выплаты существуют в 2 форматах, сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий адвоката и руководителя юридической компании Prima Leader Group Дины Дрыжаковой.

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Сейчас эти форматы следующие:

государственная пенсия по возрасту (выплачивается, согласно правилам солидарной системы);

негосударственная пожизненная пенсия или аннуитет (такую выплату формируют личные взносы гражданина).

Интересен такой нюанс. Государственная пенсия не переходит по наследству. А вот негосударственные выплаты обычно предусматривают передачу неиспользованных накоплений. Остаток денег отдают наследникам.

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Как получить пожизненную пенсию?

Если речь идет о государственной пенсии, лицо должно выполнить условия для выхода на заслуженный отдых. То есть, приобрести для этого достаточно стажа и достичь пенсионного возраста.

В случае, когда речь идет о негосударственном пенсионном фонде, ситуация несколько иная. В этом случае играют роль именно условия договора, который был заключен с лицом.

Какие еще пожизненные пенсии существуют?