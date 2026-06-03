Как выплачивают пенсии в Украине?

Пенсии в Украине могут выплачиваться на карточку или через Укрпочту, сообщает ПФУ.

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Кроме этого, для некоторых пенсионеров доступна доставка пенсии. Ее осуществляет почтальон Укрпочты.

Лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменным заявлениям выплата пенсий может проводиться публичным акционерным обществом Укрпочта с доставкой на дом по фактическому месту жительства/пребывания таких лиц,

– сообщает Пенсионный фонд.

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Способ получения пенсии может влиять на время, когда эта выплата поступает. На банковский счет средства обычно зачисляются быстрее. А вот через Укрпочту этот процесс длиннее именно из-за механики того, как на почте происходит начисление выплат.

Вы имеете право изменить способ получения пенсии. Для этого можно:

обратиться в отделение ПФУ;

или изменить способ получения выплаты через вебпортал Пенсионного фонда.

Что еще должны знать украинские пенсионеры?