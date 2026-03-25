Дым видели даже в Финляндии: россияне остановили погрузку нефти из-за пожара

Накануне украинские дроны массированно атаковали российские порты на Балтийском море, что вызвало пожары. Поэтому в среду, 25 марта, основные экспортные терминалы страны-агрессора приостановили загрузку сырой нефти и нефтепродуктов.

Какие порты в России остановились?

Речь идет о Приморске и Усть-Луге. Детали сообщили в Reuters.

Смотрите также Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране

Вероятно, это была одна из самых массированных атак БпЛА по российским объектам по экспорту нефти. Она может усилить неопределенность на мировом рынке, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке.

В частности, известно об остановке работы Усть-Луги , пока резервуары там пылали. Однако о жертвах пока информации нет, передает СМИ со ссылкой на источник, который пожелал остаться анонимным.

Зато в береговой охране Финского залива отметили, что пожар в Приморске россияне до сих пор полностью не ликвидировали, но утечки нефти не зафиксировано.

Напомним, якобы оттуда телеграмм-каналы распространяли видео, на которых видно столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Там все еще пылает почти так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и там огромное количество дыма,

– добавил директор округа охраны Юкка-Пекка Лумилахти.

К слову, член финского парламента и председатель его комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто рассказал, что увидел огромный столб дыма, приземлившись накануне в аэропорту Хельсинки.

По мнению политика, ЕС должен был бы ввести более строгие санкции против экспорта российской нефти, а не ждать, пока его остановят БпЛА.

Обратите внимание! СБУ подтвердила удар по инфраструктуре терминала Усть-Луги – поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Зачем Украина атакует порты?