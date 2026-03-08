Повышение есть, а денег нет: почему пенсии растут медленнее цен

В Украине периодически объявляют об очередном повышении пенсионных выплат, в частности через механизм индексации. Впрочем значительная часть людей старшего возраста отмечает, что фактического роста своих доходов почти не чувствует.

Почему пенсии в Украине не растут несмотря на индексацию?

Несмотря на регулярные сообщения о повышении пенсий, значительная часть пожилых людей почти не чувствует реального роста своих доходов. Одной из причин является то, что статистические показатели, которые часто приводят в отчетах, не всегда отражают фактический уровень выплат для большинства пенсионеров, уточняют в Пенсионном фонде.

Интересно Надо ли подавать заявление для индексирования пенсии в 2026 году

Как объясняет юрист по пенсионным вопросам Михаил Вулах, в новостях обычно говорится об увеличении среднего размера пенсии. Такой показатель получают путем простого математического расчета: все пенсионные выплаты суммируют и делят на общее количество пенсионеров.

Однако среднее значение может существенно отличаться от того, сколько фактически получает большинство людей.

Например! Если пятеро пенсионеров получают разные выплаты: четверо по 5 000 гривен, а один 20 000 гривен, то средняя пенсия составит 8 000 гривен. На бумаге выглядит, что средний доход пенсионеров довольно высокий, однако на самом деле большинство из них имеет значительно меньшие выплаты.

В результате возникает ситуация, когда статистика демонстрирует заметный рост пенсий, но для большинства людей повышение оказывается значительно скромнее. Именно поэтому многие пенсионеры говорят, что пенсии якобы увеличиваются, однако в повседневных расходах это почти не ощущается.

Какой показатель отражает реальный уровень доходов пенсионеров?

Ситуация становится еще более показательной, когда повышаются пенсии в группах с наибольшими выплатами. Если пенсию в 20 000 гривен увеличить до 25 000 гривен, средний показатель автоматически возрастет до 9 000 гривен.

Например! Если в статистике появится повышение на 1 000 гривен, хотя для большинства пенсионеров ничего не изменится. Они, как и раньше, будут получать по 5 000 гривен.

Именно поэтому аналитики часто используют другой показатель – медианную пенсию, которая точнее отражает реальный уровень доходов населения. Для ее определения всех пенсионеров условно располагают по размеру выплат от наименьших до наибольших и находят значение посередине этого списка.

Это означает, что половина людей получает больше этой суммы, а половина соответственно меньше.

Как менялась средняя пенсия в Украине?