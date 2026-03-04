Что важно знать об индексации 2026 года?

Сумма увеличения пенсии в результате индексации определяется индивидуально, сообщает ПФУ.

Читайте также Какой стаж надо иметь, чтобы пенсия была 20 тысяч гривен

В то же время индексация:

  • не может быть менее 100 гривен;
  • и более – 2 595 гривен.

Это процесс происходит автоматически. Подавать заявление для проведения индексации не нужно, сообщает Минсоцполитики.

Денис Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства Украины

Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены.

Как отметил Улютин, задержек выплаты пересчитанных пенсий не будет, несмотря на сложные условия. Для этого в бюджете есть средства.

Что еще важно знать об индексации в 2026 году?

  • Ежегодная индексация проводится для того, чтобы обновить пенсии. Целью этой процедуры является дотягивание пенсий до уровня, когда их не съедает инфляция.

  • То есть, благодаря индексации компенсируется рост цен. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.

Интересно! С 1 апреля 2026 года состоится новый автоматический перерасчет пенсий. Он будет касаться именно работающих пенсионеров.