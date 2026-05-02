Украинцам добавят еще одну платежку: за что придется платить всем

В Украине действуют актуальные коммунальные правила, которые могут повлиять на количество обязательных платежей для населения. Из-за этого части украинцев придется столкнуться с дополнительными расходами.

Какой платеж обязателен для украинцев?

В структуре коммунальных расходов украинцев уже давно закрепился еще один обязательный платеж в виде периодической поверки счетчиков. Формально это не новый платеж, однако в практическом измерении это регулярные расходы, которые домохозяйства вынуждены учитывать наряду с тарифами на газ, воду и тепло.

Дело в том, что многие забывают об обязательной проверке приборов учета, которая напрямую влияет на корректность начислений. Как объяснили в Газсети, в среднем ее проводят раз в четыре года, хотя для газовых счетчиков сроки могут варьироваться от двух до восьми лет в зависимости от типа.

Интересно! Стоимость процедуры не регулируется жестко и формируется рынком. Она обычно может стоить от 350 до более 1 000 гривен за один прибор.

Кто должен платить за поверку счетчика: потребитель или поставщик?

Однако ключевой аспект заключается в том, что эти расходы возлагаются именно на потребителя. После проведения поверки необходимо получить соответствующие документы и передать их поставщику. В случае отсутствия подтверждения счетчик могут признать непригодным для учета.

В таком случае поставщики переходят на альтернативную модель начислений по нормативам или средним показателям. Как правило, это означает более высокие суммы в платежках, что фактически делает игнорирование поверки экономически невыгодным.

Кто может не платить за поверку счетчика в 2026 году?

В то же время в период военного положения действуют отдельные исключения. Как отмечают в Министерстве экономики Украины, жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий временно освобождены от обязательной поверки счетчиков.

Заметьте! Это решение имеет практическую логику, ведь в таких условиях физически невозможно обеспечить доступ к приборам учета, провести проверку или оформить необходимые документы.

В то же время это исключение имеет исключительно отложенный характер. После завершения военного положения для таких потребителей будет установлен переходный период, в течение которого необходимо пройти поверку. И это не только о восстановлении формального требования, но и о возвращении к стандартной системе начислений, где корректность показателей счетчика снова становится определяющей.

Что еще следует знать о счетчиках в Украине?