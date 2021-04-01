Крах американского фонда Archegos Capital Management стал причиной падения фондовых рынков. Что привело к распродаже акций на сумму в 30 миллиардов долларов и почему это важно – читайте дальше

Падение фонда Archegos стало одним из крупнейших за последние несколько лет. На момент крушения капитал фонда составлял 10 миллиардов долларов США, который исчез буквально за несколько дней.

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Потери банков

Сейчас все пытаются выяснить, сколько именно потеряли банки от банкротства фонда Archegos.

В частности, эксперты JP Morgan оценивают потери банков в 5-10 миллиардов долларов. Они также называют потери "очень значительными". Потери компании Nomura примерно оценивают в 2 миллиарда долларов, а банка Credit Suisse – 3 – 4 миллиарда долларов.

Банки Goldman Sachs, Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые тоже были прайм-брокерами фонда, отделались меньшими потерями, поскольку они успели закрыть свои позиции. Аналитики предполагают, что некоторые игроки договорились координировать свои действия.

Прайм-брокер – обычно это крупный банк или инвестиционная компания, которая предоставляет хедж-фондам широкий набор услуг, связанных с клирингу, операционной поддержкой, расчетами по операциям и управлением рисками. В структуре прайм-брокера находится брокерская компания, трейдинговый офис, операционный офис и управляющая компания, которые помогают хедж-фондам решать разные задачи.

Bloomberg сообщает, что регулятивные органы США уже начали изучать причины банкротства фонда и намерены выяснить, какую роль сыграли в этом процессе ведущие мировые банки.

В связи с этим, Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США (SEC) провела встречу с банками, на которой обсуждали, что стало причиной распродажи акций стоимостью 3 0 миллиардов долларов. Кроме того, финансовый регулятор FINRA выясняет, как крах фонда повлиял на брокерские компании и их деятельность.

Причины падения

Фонд Archegos покупал у банков производный финансовый инструмент, а точнее свопы на полный доход. Эта система работает следующим образом: одна сторона платит определенную процентную ставку (фиксированную или плавающую) в обмен на платежи, равные полном дохода, которые приносит актив. Полный доход состоит из денежного потока и переоценки активов. В случае с акциями – это рост курса и дивиденды.

Производный финансовый инструмент (деривативы) – это финансовый контракт, или финансовый инструмент, ценность которого состоит из цены чего-то другого (основы). Основой такого финансового инструмента могут быть активы, индексы и тому подобное.

По сути, с помощью этого инструмента фонд создает синтетическую позицию в активах. То есть, они якобы есть, и в то же время их как бы и нет. Такая стратегия очень рисковая, поскольку результатом стремительного снижения цен на базовые активы становятся убытки и для фонда, и для контрагентов (инвестиционных банков).

По одной из версий, если бы фонд держал активы напрямую, тогда бы не возникло такого эффекта от снижения цен на базовые активы, а их закрытие могло проходить более упорядоченно.

К сожалению, точный размер позиций Archegos неизвестен. Однако, скорее всего речь идет о десятках миллиардов долларов. Вполне вероятно, что сумма может быть больше, чем 50 миллиардов долларов.

По неподтвержденным данным, леверидж, то есть кредитное плечо, фонда достиг отметки в 8-10. В этой ситуации риски сильно растут, ведь падение хотя бы одной акции, скорее всего, приведет к маржин-коллу.

Маржин-колл – это предупреждение о том, что у трейдера могут возникнуть проблемы. Stop Out брокер может автоматически закрыть некоторые или все позиции, открытые ранее открывал трейдер.

Фонд Archegos рухнул / Фото unsplash

"Невидимая" угроза

Издание Bloomberg пишет, что фонд Билла Хана функционировал, как семейный офис. Состояние Хана оценивали в 10 миллиардов долларов, которые он потерял за несколько дней. Такие офисы обычно создают богатые семьи для управления своими активами и благотворительными организациями.

Исследовательская компания Campden Research обнародовала интересную статистику по активам семейных офисов: в 2019 году эти офисы управляли активами на общую сумму в 6 триллионов долларов.

Хван воспользовался лазейкой в ​​американском законодательстве, которая освобождает семейные фонды от регистрации инвестиционных консультантов в SEC. Таким образом, ему удалось не раскрывать своих владельцев, руководителей и точное количество денежных активов, которыми он распоряжался.

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Как это повлияет на рынок

Падение Archegos Capital представляет собой системный риск для инвесторов, поскольку вне биржи делают огромное количество ставок. Другие участники рынка не только не видят этих соглашений, но и не учитывают их при оценке рисков и лимитов. Поэтому, если на рынке происходит что-то неординарное, то в ход идут распродажа акций и снижение неожиданно масштабной величины.

Совпадение нескольких факторов на рынке привело взрывную реакцию. В частности, речь идет о кратковременное снижение нескольких конкретных акций, которое продолжается уже в течение нескольких недель. Многие акции, которые не были в портфеле фонда Archegos, упали в цене на 30-50%