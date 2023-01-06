Квартальная прибыль южнокорейской компании упала на две трети до минимума за 8 лет. К главным причинам относят замедление глобальной экономики, что отразилось на ценах на микросхемы, а также уменьшение спроса. на электронные устройства

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Новый квартальный отчет Samsung

Квартальная выручка корпорации, по всей вероятности, уменьшилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщили в предварительном отчете Samsung о прибылях и потерях за этот период.

Данные за последний квартал 2022 года Samsung Electronics задает достаточно слабый тон для отчетов других компаний. Стоит добавить, что эта компания является крупнейшим производителем в мире.

Чипов памяти, смартфонов и телевизоров;

Кроме того, южнокорейская корпорация есть лидером по уровню глобального потребительского спроса.

К теме! Крупнейшая компания в мире по производству полупроводников TSMC увеличила свои инвестиции в развитие проекта в США и установила новый рекорд. Речь идет о сумме у 40 миллиардов долларов. Кроме того, еще в мае 2021 года Южная Корея сообщила о намерении вложить в разработку чипов на 452 миллиарда долларов к 2030 году.

Далее ожидают, что прибыль компании Samsung в первом квартале текущего года (январь – март) тоже уменьшится. До этого техгигант сообщал, что его операционная прибыль за последние три месяца 2022 года упала на 69%. Речь идет о спаде с 13,87 триллиона вон год назад до 4,3 триллиона вон (3,37 миллиарда долларов). В целом Samsung зафиксировал самую маленькую прибыль за квартал с 2014 года.

На момент создания этого материала, акции Samsung торгуются на рынке по цене на уровне 59 тысяч вон или 46,38 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 396,9 триллиона вон (312 миллиардов долларов США), согласно данным Yahoo! Finance.