Россия зарабатывает более 600 миллионов ежедневно благодаря нефти, но у ЕС и G7 есть мощный инструмент

Введение нефтяных санкций против России однозначно отразилось на доходах агрессора. Но главное, что можно сделать гораздо больше, чтобы заставить Кремль завершить войну против Украины.

Именно об этом говорится в отчете независимой финской организации CREA, который она обнародовала чуть больше месяца спустя после начала действия нефтяных санкций против официальной Москвы. Речь идет о частичном эмбарго от ЕС и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель.

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Потери и доходы России после санкций

Прежде всего эксперты подчеркивают, что Россия каждый день теряет примерно 172 миллиона долларов благодаря санкциям. Однако ежедневный доход агрессора составляет 687 миллионов долларов США от экспорта нефти.

С марта по май 2022 года официальная Москва могла похвастаться доходами от продажи черного золота на уровне 1,1 миллиарда долларов в день. Этому также способствовал тот факт, что из-за полномасштабной войны в Украине цены на энергоносители взлетели до пикового уровня за 14 лет.

Мир может сильнее ударить по России

Две страны ЕС демонстрируют пассивную позицию в процессе заморозка подсанкционных российских активов. Речь идет о Греции и Мальте, которые к тому же не сильно поддерживали частичное эмбарго на нефть агрессора.

В CREA добавляют, что краткосрочный период сверхприбыли, получаемой Россией от заоблачных цен на топливо в 2022 году, подходит к завершению. Частично это происходит из-за сокращения объема потребления ископаемого топлива в связи с высокими ценами.

В то же время финская организация советует усилить давление на Россию и снизить предельную цену на нефть агрессора до 25 – 35 долларов за баррель. Согласно оценкам CREA, тогда Москва будет терять на 100 миллионов евро (107 миллионов долларов) больше каждый день.

Дальнейшее сокращение доходов Кремля существенно ослабит способность страны продолжать наступление и поможет положить конец войне,

– говорится в отчете CREA.

Предложения по снижению ценового потолка на российскую нефть до 25 – 35 долларов за баррель не поставит под угрозу экономическую жизнеспособность бизнеса для обеспечения глобальной системы энергетической безопасности, но при этом ударит по финансовым возможностям России.