Обесценение акций и облигаций в 2022 году привело к снижению стоимости мирового государственного капитала и пенсионных фондов сразу на 2,2 триллиона долларов.

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Впервые в истории зафиксировали пенсионные фонды

Об этом говорится в отчете платформы Global SWF. Например, стоимость активов, которыми управляют суверенные фонды, упала с 11,5 триллиона до 10,6 триллиона долларов. Что касается пенсионных фондов, то они зафиксировали спад с 22,1 триллиона долларов к 20,8 триллиона долларов.

Аналитик компании Диего Лопес добавил, что ключевым фактором влияния стало одновременное и существенное обесценивание основных рынков разных категорий ценных бумаг на 10%. Это произошло впервые за последние 50 лет.

К теме! Глава МВФ предупредила, что 2023 год, вероятнее всего, будет сложнее предыдущего. По ее словам, на это существенно повлияет замедление экономической активности сразу в Европе, США и Китае.

Полномасштабное вторжение России в Украину также отразилось на динамике рынков в 2022 году. Это еще одно подтверждение того, что эта война имеет глобальное влияние, поскольку спровоцировала рост цен на сырьевые товары, логистические проблемы, а также подтолкнуло инфляцию к рекордным показателям. Напомним, что в июне этот показатель взлетел до максимума более 40 лет.