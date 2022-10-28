Через несколько дней крупные компании из США, акции которых торгуются на бирже, суммарно потеряли 800 миллиардов долларов. Это случилось после публикации отчетов за квартал.

Стоит отметить Мощные позиции доллара: как это вредит компаниям в США

Серьезные потери техгигантов на рынке

Новые данные от корпораций за третий квартал 2022 года свидетельствуют о том, что период стремительного роста, фиксированный во время коронавируса, подошел к завершению. Кроме того, это сигнал, что компании будут уязвимы к новым экономическим реалиям. Среди которых:

Высокая инфляция;

Замедление темпов роста экономики на глобальном уровне.

К теме! Компания Meta обнародовала неутешительные результаты за третий квартал текущего года. На 28 октября рыночная капитализация компании упала на 65 миллиардов долларов США.

Согласно последним новостям, обвал на фондовом рынке поздно в четверг начал набирать обороты после слабого прогноза Amazon по доходам на четвертый квартал. Это стало шоком для Уолл-Стрит, ведь это период праздничных покупок, который обычно гарантировал хорошие финансовые показатели для компании. В Amazon ожидают, что их выручка будет на 15 миллиардов меньше суммы, прогнозируемой аналитиками (155 миллиардов долларов).

Еще одна новость, всколыхнувшая рынок – более масштабное замедление роста "облачного" бизнеса в Amazon и Microsoft. Это объясняют тем, что клиенты стремятся сократить свои издержки.

Следовательно, реакцию на новости о доходах лучше всего иллюстрируют цифры, согласно которым суммарная рыночная стоимость 5 крупнейших техкомпаний сначала стала меньше примерно на 950 миллиардов долларов, чем в начале сезона отчетности.

Однако ситуацию немного изменила компания Apple, отчитавшаяся о выручке и прибыли, превысивших прогнозы экспертов. На фоне этого рынок частично восстановился, а потери корпораций сократились до 770 миллиардов долларов.