Как один из самых мощных банков США потерял почти 60% прибыли за 3 месяца

Один из известнейших банков США зафиксировал значительные потери во втором квартале 2023 года. Речь идет о Goldman Sachs, работающем с 1869 года. Больше об этом – дальше в тексте.

Известный инвестиционный банк обнародовал финансовый отчет за апрель – июнь 2023 года. Фактические результаты не оправдали ожиданий экспертов. В частности, речь идет о прибыли на одной акции.

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Во втором квартале чистая прибыль Goldman Sachs упала на 58%, составив 1,22 миллиарда долларов. Прибыль на акцию оценили в 3,08 доллара, в то время как прогнозировали 3,18 доллара.

Американский банк пострадал из-за единовременных расходов. К ним относятся следующие решения:

Продажа финтех компании GreenSky, которую в 2021 году Goldman Sachs приобрела за 2,24 миллиарда долларов . Ущерб, связанный с этим шагом, оценивается в 504 миллиона долларов ;

. Ущерб, связанный с этим шагом, оценивается в ; Во втором квартале банк выделил 615 миллионов долларов на покрытие кредитов;

на покрытие кредитов; Кроме того, у Goldman Sachs приняли решение о списании 485 миллионов долларов консолидированные инвестиции в недвижимость.

Компания миллиардера Барри Стернлихта объявила дефолт по ипотеке более чем Это может свидетельствовать о начале кризисного периода в секторе коммерческой недвижимости США. Об этом также предупреждал Илон Маск.

Прибыли банка Goldman Sachs больше всего зависят от трейдинга и инвестиционно-банковских операций. Именно эти секторы не показывают желаемых результатов, поскольку Федеральный резерв все еще не отказался от повышения базовой ставки, что привело к более сдержанному поведению на фондовом рынке и в секторе первичного размещения акций на бирже.

На момент создания этого материала стоимость акций Goldman Sachs колеблется на уровне. 340,55 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 116,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance