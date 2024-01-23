Штормы и балтийские беспилотники: российские поставки нефти упали до минимума

Морские поставки нефти России упали до минимума за два месяца. Так случилось из-за тяжелых погодных условий и удара украинского беспилотника, который ненадолго остановил поток из ключевого экспортного терминала в Балтии.

Проблемы с экспортом российской нефти

К 21 января из российских портов было отгружено около 3,36 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это на 50 000 баррелей меньше дневного показателя за период до 14 января.

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Проблемы с поставками российской нефти начались после штормов и удар украинского беспилотника по заводу по переработке конденсата, прилегающему к экспортному терминалу сырой нефти в Усть-Луге. В это время прервалась загрузка, а одну партию сырья перенесли на следующую неделю.

Техническое обслуживание портов и ухудшение погодных условий могут на этой неделе снова снизить поставки, а атака беспилотников открыла новый фронт в войне Москвы против Украины, что подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России.

– написали в Bloomberg.

Также недавно Россия заявила, что сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в день, то есть ниже среднего уровня за май-июнь в течение I квартала. Это произошло после того, как несколько других членов группы ОПЕК+ согласились дополнительно ограничить добычу. Сокращения распределят между поставками сырой нефти (на 300 000 баррелей в день) и нефтепродуктами.

Средний показатель сырой нефти в течение четырех недель был где-то на 220 000 баррелей в день ниже уровня мая-июня.

К слову, нефть для азиатских покупателей продолжает поступать к ним через Красное море, несмотря на базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов. Боевики заверили Россию и Китай, что они готовы обеспечить безопасный проход их кораблей в Красном море, однако единственный нефтяной танкер, который останавливали боевики, был российским.

Похоже, Россия все еще борется с размещением грузов своей нефти "Сокол". Семнадцать грузов, общим количеством почти 12 миллионов баррелей, сидят на танкерах, которые, кажется, направляются в никуда. Еще два груза находятся на челночных танкерах, стоящих на якоре у южнокорейского порта Йосу, где их обычно перегружают на другие суда для дальнейшей доставки в Индию,

– добавили в издании.

ВВП экспорта сырой нефти России упал до пятинедельного минимума с 1,52 миллиарда долларов на прошлой неделе до 1,38 миллиарда долларов. В то же время, средний месячный доход также снизился на 25 миллионов долларов – до 1,52 миллиарда долларов в неделю.

Что за атака беспилотников

В этом месяце Украина атаковала беспилотником морской терминал в русском Усть-Луге Ленинградской области. Из этого порта обычно направляются танкеры в Китай и Индию.

Из-за атаки капитаны приказали судам выйти из порта далеко в море. А атака сорвала загрузку нефти, как минимум, на два судна с общей емкостью более 1,6 миллиона баррелей нефти – Clearocean Apollon и NS Champion.

В Усть-Луге перерабатывался также сорт нефти под названием Urals. Вчера ее стоимость составляла 61,18 доллара за баррель.