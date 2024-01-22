Повышение ставок

Во вторник, 16 января, представитель ФРС Крис Уоллер, высказал мнение, что ФРС может снизить ставки в этом году, если инфляция не будет расти. Он отметил, что график и скорость снижения будут зависеть от будущих экономических данных.

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А на следующий день появилась информация о том, что розничные продажи в США превзошли прогнозы, что свидетельствует о благосостоянии американских потребителей и их готовности поддерживать экономику.

Интересно ! Это показало уверенность американских потребителей и их готовность к затратам, что поддерживает экономику и стимулирует инфляцию. В таких условиях, когда уровень безработицы низкий, а настроения потребителей положительные, инфляция маловероятно скоро снизится до целевых 2%.

По мнению основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, политика высоких ставок High for Longer набирает обороты, независимо от реакции рынка. Инвесторы, надеявшиеся на сокращение ставок, начинают переосмысливать свои позиции, ведь шансы на снижение ставок уже в марте снизились с 79% до 54%.

В других странах похожая ситуация

Тенденции на других развитых рынках тоже не слишком оптимистичны. Глава ЕЦБ Christine Lagarde, выступая в Давосе, сообщила, что снижение ставок в ближайшее время не предполагается.

Также главная экономистка МВФ Гита Гопинат призвала к сдержанности в вопросе снижения ставок, адвокатируя за их сохранение по крайней мере до второй половины года. Она считает, что высокий уровень розничных цен в США и ЕС, особенно в сфере услуг не способствует снижению инфляции.

Интересно ! Рынки не восприняли эти комментарии положительно, что сказалось на росте индексов и доходности облигаций. Исторически преждевременное снижение ставок часто приводило к восстановлению инфляции и необходимости более жесткой монетарной политики, поэтому инвесторам следует помнить об этом, рассматривая будущие стратегии.

Таким образом, концепция High for Longer остается актуальной.

Влияние искусственного интеллекта

По словам Ивана Компана, когда уже казалось, что финансовая неделя закончится убытком для рынков, на сцену вышел искусственный интеллект, внося значительное положительное влияние. ИИ уже стал важным фактором для финансовых рынков в течение последнего года, действуя как "волшебная палочка" для компаний.

В этот раз эта "палочка" оказалась в руках Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, прогнозирующей 20% рост доходов в этом году благодаря AI.

Заметьте ! Эта новость повлекла за собой значительный оптимизм на рынке, особенно среди производителей микросхем и крупных технологических компаний. Капитализация компаний в сегменте полупроводников выросла на 160 миллиардов долларов всего за один день, основные индексы показали рост в четверг, а фьючерсы положительно настроились перед открытием торгов в пятницу.