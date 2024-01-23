Проблеми з експортом російської нафти

До 21 січня з російських портів було відвантажено близько 3,36 мільйона барелів сирої нафти на день. Це на 50 000 барелів менше денного показника за період до 14 січня.

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Проблеми із поставками російської нафти почалися після штормів та удар українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, який прилягає до експортного термінала сирої нафти в Усть-Лузі. Саме тоді перервалося завантаження, а одну партію сировини перенесли на наступний тиждень.

Технічне обслуговування портів і погіршення погодних умов можуть цього тижня знову знизити поставки, а атака безпілотників відкрила новий фронт у війні Москви проти України, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії,

– написали у Bloomberg.

Також нещодавно Росія заявила, що скоротить експорт нафти на 500 000 барелів в день, тобто нижче середнього рівня за травень-червень протягом І кварталу. Це сталося після того, як кілька інших членів групи ОПЕК+ погодилися додатково обмежити видобуток. Скорочення розподілять між поставками сирої нафти (на 300 000 барелів в день), і нафтопродуктами.

Зверніть увагу! Середній показник сирої нафти протягом чотирьох тижнів був десь на 220 000 барелів в день нижче рівня травня-червня.

До слова нафта для азійських покупців продовжує надходити до них через Червоне море, попри повстанців-хуситів, що базуються в Ємені. Бойовики запевнили Росію та Китай, що вони "готові забезпечити безпечний прохід їхніх кораблів у Червоному морі", проте єдиний нафтовий танкер, який зупиняли бойовики, був російським.

Схоже, що Росія все ще бореться з розміщенням вантажів своєї нафти "Сокол". Сімнадцять вантажів, загальною кількістю майже 12 мільйонів барелів, сидять на танкерах, які, здається, прямують у нікуди. Ще два вантажі знаходяться на човникових танкерах, які стоять на якорі біля південнокорейського порту Йосу, де їх зазвичай перевантажують на інші судна для подальшої доставки до Індії,

– додали у виданні.

ВВП експорту сирої нафти Росії впав до п'ятитижневого мінімуму з 1,52 мільярда доларів минулого тижня до 1,38 мільярда доларів. Водночас середній місячний дохід також знизився на 25 мільйонів доларів – до 1,52 мільярда доларів на тиждень.

Що за атака безпілотником

Цього місяця Україна атакувала безпілотником морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області. З цього порту зазвичай прямують танкери до Китаю та Індії.

Через атаку капітани наказали суднам вийти з порту далеко у море. Натомість атака зірвала завантаження нафти, як мінімум, на два судна із загальною місткістю на понад 1,6 мільйона барелів нафти – Clearocean Apollon та NS Champion.

Зверніть увагу! В Усть-Лузі також перероблявся сорт нафти під назвою Urals. Вчора її вартість складала 61,18 долара за барель.