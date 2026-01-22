Поддержка для женщин в Украине: какая помощь предоставляется по беременности и родам

Женщинам в Украине предоставляется пособие по беременности и родам. Однако все зависит от того, является ли человек застрахованным или незастрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Какое пособие предоставляется по беременности и родам в 2026 году?

О разнице в поддержке рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Дело в том, что помощь за застрахованную женщину (то есть ту, которая платит ЕСВ или за которую работодатель платит ЕСВ), является нормативно урегулированной и предусмотрена Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Основания для предоставления помощи же сформированы на основе медицинского заключения листка нетрудоспособности.

В то же время поддержка незастрахованной женщине (в частности несовершеннолетней) по беременности и родам прописана в Законе Украины "О государственной помощи семьям с детьми". Ее предоставляют на основе сформированного медицинского о временной нетрудоспособности в категории "Беременность и роды".

В то же время продолжительность помощи является одинаковой:

до родов – 70 календарных дней;

после родов – 56 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 70).

Кроме того, женщинам, отнесенным к 1 – 3 категории лиц, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 календарных дней – до родов и 90 – после родов).

Важно! Помощь исчисляется суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов.

Как же определяется размер пособия? Если женщина застрахована, то ей предоставляется поддержка в размере 100% средней заработной платы (дохода), исчисленной в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, и не зависит от страхового стажа.

Если человек является работником или гиг-специалистом резидента Дія Сити, то помощь предоставляется в размере заработной платы (дохода) такого лица, с которого фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Сумма помощи в расчете на месяц:

не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы; не может быть меньше размера помощи, исчисленный из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Относительно незастрахованных женщин: в 2026 году помощь предоставляется в размере 7 000 гривен, из расчета на месяц. С 2027 года размер помощи устанавливается законом о Государственном бюджете Украины.

Как выплачивается помощь?

Застрахованным женщинам выплачивается помощь на основании заявления-расчета, поданного в Пенсионный фонд. Подавать его следует в ближайший срок после дня назначения, который установлен для выплаты зарплаты. Или же сразу после поступления на его счет средств от ПФУ.

Незастрахованным украинкам выплата осуществляется Пенсионным фондом на указанный в заявлении текущий счет со специальным режимом использования. К нему должно быть эмитировано электронное платежное средство "Дія.Картка", открытое в уполномоченном банке.

Напомним, что в Украине выросла выплата при рождении ребенка. С 1 января она составляет 50 тысяч гривен. Об этом писали в Дія.

Подать заявление может один из родителей или опекунов, с кем ребенок постоянно живет. А если ребенок родился за границей, то нужно предоставить официальные документы о рождении по стране пребывания в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Детям, которые родились до 1 января 2026 года, помощь составляет 41 280 гривен – 10 320 гривен сразу и остальные 30 960 гривен по 860 гривен ежемесячно в течение 36 месяцев.

