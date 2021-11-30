Компания Salzburg Schokolade подала соответствующее заявление в земельный суд города Зальцбурга.

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Австрийская компания обанкротилась из-за пандемии

Главной причиной банкротства фабрики Salzburg Schokolade называют последствия пандемии коронавируса и стремительное сокращение количества туристов, покупавших шоколадную продукцию. В частности, генеральный директор Кристиан Шюгерль сообщил, что из-за сложной эпидемической ситуации в мире их магазины в Вене и Зальцбурге неделями не могли работать.

Кроме того, значительно меньшее количество праздничных мероприятий (свадеб, дней рождений и т.п.) гарантировало компании падение продаж. Шюгерль, возглавляющий компанию более 7 лет, назвал еще несколько факторов которые также повлияли на ухудшение финансового положения Salzburg Schokolade информирует газета Salzburger Nachrichten . Речь идет о:

существенный рост затрат на сырье;

удорожание электроэнергии;

расходы по логистике, упаковочные материалы.