Компанія Salzburg Schokolade подала відповідну заяву до земельного суду міста Зальцбурга.

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Австрійська компанія збанкрутувала через пандемію

Головною причиною банкрутства фабрики Salzburg Schokolade називають наслідки пандемії коронавірусу та стрімке скорочення кількості туристів, які купували шоколадну продукцію. Зокрема, генеральний директор Крістіан Шюгерль повідомив, що через складну епідемічну ситуацію у світі їхні магазини у Відні та Зальцбурзі тижнями не могли працювати.

Крім того, значно менша кількість святкових заходів (весіль, днів народжень тощо) гарантувала компанії падіння продажів. Шюгерль, який очолює компанію понад 7 років, назвав ще кілька факторів які також вплинули на погіршення фінансового становища Salzburg Schokolade інформує газета Salzburger Nachrichten.Йдеться про:

суттєве зростання витрат на сировину;

подорожчання електроенергії;

витрати на логістику, пакувальні матеріали.

Керівництво Salzburg Schokolade не змогло виплатити заробітну платню працівникам за листопад та святкові премії. Згідно з офіційним сайтом австрійської компанії, власниками є Філіп Хармер та Крістіан Шюгерль.