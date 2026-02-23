Укр Рус
Финансы Финансовые новости Золото растет, а доллар падает: новые последствия пошлин Трампа
23 февраля, 18:30
3

Золото растет, а доллар падает: новые последствия пошлин Трампа

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Трамп повысил пошлины на импорт товаров в США до 15%, что повлекло спад доллара на 0,3% и рост золота на 1%.
  • Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,5% и 0,7% соответственно.

Трамп повысил пошлины на импорт товаров в США для всех стран до 15%. Такие изменения ощутимо усилили неопределенность в глобальной торговле. В частности, упал доллар.

Какие изменения произошли после введения пошлин Трампом?

Сегодня в начале торгов в Лондоне золото выросло в цене на 0,6%. Унция этого металла достигла – 5 133 долларов за унцию, сообщает Financial Times.

По состоянию на 13:45, как сообщает Reuters, стоимость золота достигала – 5 152,11 доллара за унцию. Всего за сессию этот металл увеличился в цене на 1%.

Доллар, свою очередь, ослаб. Он упал на 0,3%, относительно корзины основных валют.

Также ощутимо такое снижение:

  • индекс S&P 500 упал на 0,5%;
  • а вот Nasdaq 100 – на 0,7%.

Отреагировали на ситуацию и европейские рынки. Однако там ситуация там несколько "спокойнее". Сейчас известно, что:

  • Stoxx Europe 600 в начале торгов упал на 0,3%;
  • подиндекс технологических компаний снизился на 0,9%.

Что известно о пошлинах Трампа?

  • Верховный суд США осудил пошлины Трампа и ограничил возможности американского президента. Речь идет именно о так называемых "тарифах дня освобождения". В своем решении, Верховный суд США опирался на Торговый акт 1974 года. Сейчас Трамп имеет право устанавливать ограничения на срок до 150 дней.

  • Заметим, что тарифную войну Трамп начал еще в прошлом году. Политика американского президента привела к нестабильности на валютных, долговых и фондовых рынках.

  • Сейчас Трамп решил повысить временную таможенную ставку на импорт в США с 10% до 15%. Речь идет об изменении тарифа для всех стран. На это решение отреагировала Европа. Еврокомиссия настаивает, что американское правительство должно соблюдать условия торгового соглашения между ЕС и США, которое заключили еще в прошлом году.