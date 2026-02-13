Готовится к выборам: какие пошлины может отменить Трамп
Трамп рассматривает возможность отмены или смягчения пошлин на сталь и алюминий. Таким образом американский президент, вероятно, пытается, уменьшить недовольство избирателей.
Почему Трамп может отменить часть пошлин?
Сейчас американцы обеспокоены стоимостью жизни. Для Трампа это проигрышный сценарий, сообщает Financial Times.
Напомним! Промежуточные выборы состоятся в ноябре. Речь идет именно о выборах в Палату представителей США.
Американский президент рассматривает изменения, относительно тарифов, внедренных еще прошлым летом. Именно тогда США утвердили пошлины 50% на импорт стали и алюминия, сообщает Reuters.
Впоследствии эти тарифы расширили. Они начали действовать на продукцию из этих металлов. То есть, например, духовки, посуда и стиральные машины. Именно эти изменения ощутимо "ударили" по американцам и ухудшили их отношение к Трампу.
Важно! Как указывают источники, Белый дом сейчас пересматривает перечень товаров, на которые распространяются ограничения.
Вероятно, администрация Трампа исключит часть товаров, на которые сейчас накладывается пошлина. Зато внимание будет сосредоточено на продукции, что касается именно национальной безопасности.
Если пошлины такие будут смягчены, от этого "выиграют":
- ЕС;
- Мексика;
- Канада;
- Великобритания.
В чем основная проблема пошлин, которые ввел Трамп?
Администрация Трампа уже делала исключения в пошлинах для некоторых популярных продуктов питания. Таким образом она пыталась сдержать рост цен. К тому же была объявлена "пауза" в торговой войне с Китаем. Напомним, Пекин ввел зеркальные тарифы, что побудило США идти на диалог.
Решение пересмотреть пошлины именно на указанные металлы, принято на фоне заявлений экономистов. Они сообщили, что сейчас основное финансовое бремя за эти тарифы, ложится именно на американцев. И это происходит несмотря на обещания Трампа. Напомним, американский президент говорил, что последствия введения тарифов лягут именно на иностранные компании.