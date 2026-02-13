Готується до виборів: які мита може скасувати Трамп

Трамп розглядає можливість скасування чи пом'якшення мит на сталь і алюміній. Таким чином американський президент, імовірно, намагається, зменшити невдоволення виборців.

Чому Трамп може скасувати частину мит?

Наразі американці занепокоєнні вартістю життя. Для Трампа це програшний сценарій, повідомляє Financial Times.

Читайте також Імпорт російської нафти впаде у два рази, якщо США зроблять це

Нагадаємо! Проміжні вибори відбудуться у листопаді. Йдеться саме про вибори в Палату представників США.

Американський президент розглядає зміни, щодо тарифів, впроваджених ще минулого літа. Саме тоді США затвердили мита 50% на імпорт сталі й алюмінію, повідомляє Reuters.

Згодом ці тарифи розширили. Вони почали діяти на продукцію з цих металів. Тобто, наприклад, духовки, посуд та пральні машини. Саме ці зміни відчутно "вдарили" по американцях та погіршили їх ставлення до Трампа.

Важливо! Як вказують джерела, Білий дім наразі переглядає перелік товарів, на які поширюються обмеження.

Імовірно, адміністрація Трампа виключить частину товарів, на які зараз накладається мито. Натомість увага буде зосереджена на продукції, що стосується саме національної безпеки.

Якщо мита такі будуть пом'якшені, від цього "виграють":

ЄС;

Мексика;

Канада;

Велика Британія.

У чому основна проблема мит, які впровадив Трамп?