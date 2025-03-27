Топовые американские компании за день потеряли более 200 миллиардов долларов: все из-за Трампа

Фондовый рынок США снова теряет деньги из-за политики Дональда Трампа. Из-за новых пошлин, о которых сообщил президент США, огромные финансовые потери зафиксировали технологические гиганты Nvidia и Tesla.

Американские компании за день потеряли сотни миллиардов долларов

Американские компании Nvidia и Tesla потеряли 222 миллиарда долларов рыночной капитализации всего за день. Обвал зафиксировали в среду, 26 марта, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Акции компании Nvidia, которая является важным поставщиком ИИ-чипов, завершили торговую сессию со спадом на уровне 5,7%. Капитализация корпорации уменьшилась на 170 миллиардов долларов. Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla обвалились на 5,6%. Из-за этого капитализация компании Илона Маска за день упала на 52 миллиарда долларов.

Важно! Компания Tesla в последние месяцы столкнулась с рядом проблем. Продажи Tesla в Европе падают, вовлеченность Маска в политику вредит бренду компании. Только в середине марта цена акции Tesla упала более чем на 15%, что привело к худшему дню для компании на бирже с сентября 2020 года.

Компании стали существенно подешевели из-за обвала акций на фондовом рынке. Ценные бумаги так отреагировали на решение Дональда Трампа о введении пошлины на импортные автомобили. Кроме того, американские власти внесли в черный список десятки технологических компаний из Китая. В частности, китайским компаниям запретили получать доступ к американским технологиям.

Интересно! Финансовые потери Nvidia и Tesla за день превышает капитализацию General Electric, которая является 35 по величине публичной компанией в США. По состоянию на 27 марта 2025 года капитализация General Electric составляет 221,18 миллиарда долларов, по данным Google Финансы.