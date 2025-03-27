Топові американські компанії за день втратили понад 200 мільярдів доларів: усе через Трампа

Фондовий ринок США знову втрачає гроші через політику Дональда Трампа. Через нові мита, про які повідомив президент США, шалені фінансові втрати зафіксували технологічні гіганти Nvidia та Tesla.

Американські компанії за день втртили сотні мільярдів доларів

Американські компанії Nvidia та Tesla втратили 222 мільярди доларів ринкової капіталізації всього за день. Обвал зафіксували у середу, 26 березня, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Варте уваги Понад 1 мільйон за долар: в якій країні валюта США подорожчала до нового рекорду

Акції компанії Nvidia, яка є важливим постачальником ШІ-чіпів, завершили торгову сесію зі спадом на рівні 5,7%. Капіталізація корпорації зменшилася на 170 мільярдів доларів. Цінні папери виробника електрокарів Tesla обвалилися на 5,6%. Через це капіталізація компанії Ілона Маска за день впала на 52 мільярда доларів.

Важливо! Компанія Tesla в останні місяці стикнулася з низкою проблем. Продажі Tesla в Європі падають, залученість Маска до політики шкодить бренду компанії. Лише в середині березня ціна акції Tesla впала на понад 15%, що призвело до найгіршого дня для компанії на біржі з вересня 2020 року.

Компанії стали суттєво подешевшали через обвал акцій на фондовому ринку. Цінні папери так відреагували на рішення Дональда Трампа про ввдення мита на імпортні автомобілі. Крім того, американська влада внесла до чорного списку десятки технологічних компаній з Китаю. Зокрема, китайьким компаніям заборонили отримувати доступ до американських технологій.

Цікаво! Фінансові втрати Nvidia та Tesla за день перевищує капіталізацію General Electric, яка є 35 за величиною публічною компанією у США. Станом на 27 березня 2025 року капіталізація General Electric становить 221,18 мільярда доларів, за даними Google Фінанси.