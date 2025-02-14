Порошенко попал под санкции: каким капиталом владеет 5 президент Украины

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий указ подписал действующий президент США Владимир Зеленский. Санкции, в частности, включают блокирование активов и ограничение торговых операций.

Каким капиталом владеет Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко уже годами входит в рейтинг самых богатых людей Украины. Размер капитала Порошенко неоднократно менялся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Как менялся капитал Порошенко за последние 10 лет:

В 2014 году капитал Порошенко оценивали в 1,3 миллиарда долларов. Политик занимал 6 строчку среди самых богатых украинцев.

В 2015 году издание Forbes оценило состояние Порошенко в 750 миллионов. Политик занял восьмое место в списке самых богатых людей страны.

Тогда как в 2019 году, по данным журнала "НВ", капитал Порошенко составил 1,25 миллиарда долларов. За год состояние политика выросло на 12%.

Состояние Петра Порошенко в 2020 году Forbes Украина оценил в 1,4 миллиарда долларов.

Издание Forbes в 2021 году поставило Порошенко на 7 место в списке самых богатых людей Украины с капиталом в размере 1,6 миллиарда долларов.

В 2022 году по данным Forbes, капитал бывшего президента Украины составил 730 миллионов долларов.

По итогам 2023 года, пятый президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей снова вошли в рейтинг самых богатых людей страны. Их состояние оценили в 954 миллиона долларов.

Уже в 2024 году сын Петра Порошенко – Алексей – вошел в тройку самых богатых людей Украины с капиталом в размере 1,2 миллиарда долларов. Благодаря успехам компании Roshen состояние бизнесмена выросло на 22%.