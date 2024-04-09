Как пополнить карту Монобанка за границей
Пополнить карту Монобанк за рубежом возможно. Для этого нужно обратиться в местное банковское учреждение.
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Местному оператору кроме номера банковского счета необходимо предоставить следующие данные:
- название банка получателя;
- код SWIFT банка-корреспондента;
- паспортные данные получателя;
- код в системе.
Платежи приходят в течение нескольких минут, иногда время может увеличиваться до нескольких рабочих дней,
– уточняют представители Монобанка
Как пополнить карту в Украине
В Украине карту Монобанка можно пополнить многими способами. Сейчас украинцам доступны следующие методы:
- Через кассу
Монобанк не имеет своих отделений, поэтому пополнение карты осуществляется через кассы других финансовых учреждений. Без комиссии это можно сделать в таких банках:
- Универсал Банк
- Мегабанк;
- ОТП;
- Пивденный;
- Укргазбанк;
- Укрсиббанк;
- А-Банк;
- Марфин (он же МТБ);
- Укрэксимбанк и другие.
- Через интернет-банкинг
Карту Монобанка можно легко пополнить через денежный перевод онлайн. Для этого нужно знать номер карты или счета получателя. Просто воспользуйтесь приложением банка, чтобы осуществить операцию.
- Через терминал или банкомат
Для пополнения таким методом необходимо знать номер телефона или карты получателя. В самых популярных терминалах City24 и EasyPay средства начисляются без комиссии.