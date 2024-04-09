Как пополнить карту Монобанка за границей

Пополнить карту Монобанк за рубежом возможно. Для этого нужно обратиться в местное банковское учреждение.

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Местному оператору кроме номера банковского счета необходимо предоставить следующие данные:

  • название банка получателя;
  • код SWIFT банка-корреспондента;
  • паспортные данные получателя;
  • код в системе.

Платежи приходят в течение нескольких минут, иногда время может увеличиваться до нескольких рабочих дней,
– уточняют представители Монобанка

Как пополнить карту в Украине

В Украине карту Монобанка можно пополнить многими способами. Сейчас украинцам доступны следующие методы:

  • Через кассу

Монобанк не имеет своих отделений, поэтому пополнение карты осуществляется через кассы других финансовых учреждений. Без комиссии это можно сделать в таких банках:

  • Универсал Банк
  • Мегабанк;
  • ОТП;
  • Пивденный;
  • Укргазбанк;
  • Укрсиббанк;
  • А-Банк;
  • Марфин (он же МТБ);
  • Укрэксимбанк и другие.
  • Через интернет-банкинг

Карту Монобанка можно легко пополнить через денежный перевод онлайн. Для этого нужно знать номер карты или счета получателя. Просто воспользуйтесь приложением банка, чтобы осуществить операцию.

  • Через терминал или банкомат

Для пополнения таким методом необходимо знать номер телефона или карты получателя. В самых популярных терминалах City24 и EasyPay средства начисляются без комиссии.