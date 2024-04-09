Как пополнить карту Монобанка за границей

Пополнить карту Монобанк за рубежом возможно. Для этого нужно обратиться в местное банковское учреждение.

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Местному оператору кроме номера банковского счета необходимо предоставить следующие данные:

название банка получателя;

код SWIFT банка-корреспондента;

паспортные данные получателя;

код в системе.

Платежи приходят в течение нескольких минут, иногда время может увеличиваться до нескольких рабочих дней,

– уточняют представители Монобанка

Как пополнить карту в Украине

В Украине карту Монобанка можно пополнить многими способами. Сейчас украинцам доступны следующие методы:

Через кассу

Монобанк не имеет своих отделений, поэтому пополнение карты осуществляется через кассы других финансовых учреждений. Без комиссии это можно сделать в таких банках:

Универсал Банк

Мегабанк;

ОТП;

Пивденный;

Укргазбанк;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Марфин (он же МТБ);

Укрэксимбанк и другие.

Обратите внимание! В Приватбанке с пополняющего снимается комиссия.

Через интернет-банкинг

Карту Монобанка можно легко пополнить через денежный перевод онлайн. Для этого нужно знать номер карты или счета получателя. Просто воспользуйтесь приложением банка, чтобы осуществить операцию.

Обратите внимание! Некоторые банки могут начислять комиссию за пополнение карты Моно.

Через терминал или банкомат

Для пополнения таким методом необходимо знать номер телефона или карты получателя. В самых популярных терминалах City24 и EasyPay средства начисляются без комиссии.