Як поповнити карту Монобанку за кордоном
Поповнити карту Монобанк за кордоном можливо. Для цього потрібно звернутись у місцеву банківську установу.
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Місцевому оператору окрім номера банківського рахунку необхідно надати такі дані:
- назву банку одержувача;
- код SWIFT банку-кореспондента;
- паспортні дані одержувача;
- код у системі.
Платежі приходять протягом декількох хвилин, іноді час може збільшуватися до декількох робочих днів,
– уточнюють представники Монобанку
Як поповнити карту в Україні
В Україні карту Монобанку можна поповнити багатьма способами. Зараз українцям доступні такі методи:
- Через касу
Монобанк не має своїх відділень, тому поповнення карти здійснюється через каси інших фінансових установ. Без комісії це можна зробити у таких банках:
- Універсал Банк
- Мегабанк;
- ОТП;
- Південний;
- Укргазбанк;
- Укрсиббанк;
- А-Банк;
- Марфін (він же МТБ);
- Укрексімбанк та інші.
- Через інтернет-банкінг
Карту Монобанку можна легко поповнити через грошовий переказ онлайн. Для цього потрібно знати номер карти або рахунку отримувача. Просто скористайтесь застосунком банку, щоб здійснити операцію.
- Через термінал або банкомат
Для поповнення таким методом необхідно знати номер телефону або карти отримувача. У найпопулярніших терміналах City24 і EasyPay кошти нараховуються без комісії.