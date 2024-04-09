Як поповнити карту Монобанку за кордоном

Поповнити карту Монобанк за кордоном можливо. Для цього потрібно звернутись у місцеву банківську установу.

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Місцевому оператору окрім номера банківського рахунку необхідно надати такі дані:

  • назву банку одержувача;
  • код SWIFT банку-кореспондента;
  • паспортні дані одержувача;
  • код у системі.

Платежі приходять протягом декількох хвилин, іноді час може збільшуватися до декількох робочих днів,
– уточнюють представники Монобанку

Як поповнити карту в Україні

В Україні карту Монобанку можна поповнити багатьма способами. Зараз українцям доступні такі методи:

  • Через касу

Монобанк не має своїх відділень, тому поповнення карти здійснюється через каси інших фінансових установ. Без комісії це можна зробити у таких банках:

  • Універсал Банк
  • Мегабанк;
  • ОТП;
  • Південний;
  • Укргазбанк;
  • Укрсиббанк;
  • А-Банк;
  • Марфін (він же МТБ);
  • Укрексімбанк та інші.
  • Через інтернет-банкінг

Карту Монобанку можна легко поповнити через грошовий переказ онлайн. Для цього потрібно знати номер карти або рахунку отримувача. Просто скористайтесь застосунком банку, щоб здійснити операцію.

  • Через термінал або банкомат

Для поповнення таким методом необхідно знати номер телефону або карти отримувача. У найпопулярніших терміналах City24 і EasyPay кошти нараховуються без комісії.