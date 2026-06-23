НБУ меняет правила: пополнять карту через терминал придётся по-новому

В Украине уже с 26 июня изменятся правила пополнения банковской карты через терминал. В соответствии с новыми правилами для проведения операций необходимо будет иметь при себе мобильный телефон.

Какие новые правила для терминалов

Национальный банк Украины ввел обновленные правила использования платежных терминалов самообслуживания.

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Начиная с 26 июня 2026 года, чтобы пополнить карту через такие устройства, придется обязательно подтверждать операцию по телефону или с помощью одноразового кода.

При этом сумма операции не будет иметь значения.

То есть человек будет вносить деньги в терминал, после чего система будет отправлять SMS или звонок с одноразовым паролем. Завершить платеж без ввода этого кода будет невозможно.

Кроме того, в фискальном чеке обязательно будет фиксироваться полный номер телефона плательщика.

Какие операции не потребуют подтверждения

В то же время для части операций НБУ сделал исключение, то есть исключил их из-под действия новых требований. Без SMS-подтверждения, как и раньше, можно будет оплачивать:

коммунальные услуги и налоги;

билеты на транспорт;

проездные карточки.

Также разрешается пополнять мобильный счет на сумму до 500 гривен в месяц для одного номера. Если этот лимит будет превышен, то придется подтверждать платеж с помощью одноразового кода.

Как сейчас пополнить карту в терминале

Сейчас карту можно пополнить без лишних усилий. В большинстве терминалов алгоритм похож.

Фото: Пополнение карты через терминал / 24 Канал

Таким образом, новые правила фактически привяжут все платежи к конкретным пользователям по номеру телефона. Это сделает финансовые транзакции более прозрачными. Но процесс пополнения станет более длительным, а иногда и значительно сложнее в случае проблем с мобильной связью.

Напомним, за границей украинцы могут пополнить банковскую карту через международные системы денежных переводов, такие как TransferGo, Western Union, MoneyGram и RIA Money Transfer, либо с помощью SWIFT-переводов и прямых переводов на карты Visa/MasterCard (P2P).