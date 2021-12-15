Многие убеждены, что криптовалюты – это ничего не стоящие пузырьки. Но на самом деле за многими криптовалютами стоят бизнесы, имеющие большую ценность. И подборка 5 наиболее прибыльных криптовалют в 2021 году этому доказательство.

К теме До 1000% роста: сколько инвесторам принесли 5 самых прибыльных криптовалют в 2021 году

CEEK VR

Рост в 2021 году: 25 251% , по данным сайта cryptorank.io , по состоянию на 14 декабря.

За этой криптовалютой стоит платформа виртуальной действительности CEEK. Ее пользователи могут получить доступ к живым концертам, представлениям и другим впечатлениям через Smart TV, мобильные телефоны, AR- и VR-гарнитуры, физически находясь в любой точке мира.

Axie Infinity

Рост в 2021 году: 17 576% .

Axie Infinity – это игра, где игроки покупают и размножают монстров, называемых Axies. Игроки соперничают с другими монстрами в игре. Победители получают игровую валюту (криптовалюту), которую можно обменять на фиатные деньги (доллары, евро и т.п.). Это довольно распространенная бизнес-модель, когда за игру игроки получают криптовалюту.

Ecomi

Рост в 2021 году: 16 433% .

ECOMI – это приложение, позволяющее пользователям покупать, продавать и торговать лицензированными цифровыми предметами коллекционирования премиум-класса. А расчет производится в собственной криптовалюте – токене Ecomi (OMI).

XYO

Рост в 2021 году: 13 853% .

XYO – это токен Ethereum, на основе которого работает децентрализованная сеть XYO Network. Устройства анонимно собирают и проверяют геопространственные данные. На платформе XYO World токены XYO можно обменять на уникальные токены ERC-721, представляющие местоположение в реальном мире.

Sandbox

Рост в 2021 году: 13 185% .

Sandbox – это игровая вселенная, где игроки создают свой собственный мир с помощью NFT и монетизируют свой игровой опыт на блокчейне Ethereum. Интересно, что проект сотрудничает с известными брендами и знаменитостями. К примеру, рэпер Snoop Dogg построил в игре Sandbox копию своего особняка.

Другие криптовалюты

В подборку криптовалют, давших более 10 000% прибыли, также попали Polygon и Solana. Однако следует понимать, что такой стремительный рост невозможно спрогнозировать. Особенно когда криптовалюта только появляется. Обычно высокую прибыль приносят наиболее рисковые активы.

В то же время, наиболее стабильными активами в мире криптовалют считаются их ветераны – биткоин и Ethereum. Оба в 2021 году установили новые исторические максимумы.