Багато хто переконаний, що криптовалюти – це бульбашки, які нічого не варті. Але насправді за багатьма криптовалютами стоять бізнеси, які мають велику цінність. І добірка 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році цьому підтвердження.

До теми До 1000% зростання: скільки інвесторам принесли 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році

CEEK VR

Зростання у 2021 році: 25 251% , за даними сайту cryptorank.io , станом на 14 грудня.

За цією криптовалютою стоїть платформа віртуальної дійсності CEEK. Її користувачі можуть отримати доступ до живих концертів, уявлень та інших вражень через Smart TV, мобільні телефони, AR- та VR-гарнітури, фізично перебуваючи у будь-якій точці світу.

Axie Infinity

Зростання у 2021 році: 17 576% .

Axie Infinity – це гра, де гравці купують та розмножують монстрів, яких називають Axies. Гравці змагаються з іншими монстрами у грі. Переможці отримують спеціальну валюту у грі (криптовалюту), яку можна обміняти на фіатні гроші (долари, євро тощо). Це досить поширена бізнес-модель, коли за гру гравці отримують криптовалюту.

Ecomi

Зростання у 2021 році: 16 433% .

ECOMI – це програма, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати ліцензованими цифровими предметами колекціонування преміум-класу. А розрахунок проводиться у своїй криптовалюті – токені Ecomi (OMI).

XYO

Зростання у 2021 році: 13 853% .

XYO – це токен Ethereum, на основі якого працює децентралізована мережа XYO Network. Пристрої анонімно збирають та перевіряють геопросторові дані. На платформі XYO World токени XYO можна обміняти на унікальні токени ERC-721, що представляють місце розташування в реальному світі.

Sandbox

Зростання у 2021 році: 13 185% .

Sandbox – це ігровий всесвіт, де гравці створюють свій власний світ за допомогою NFT та монетизують свій ігровий досвід на блокчейні Ethereum. Цікаво, що проєкт співпрацює з відомими брендами та знаменитостями. Наприклад, репер Snoop Dogg збудував у грі Sandbox копію свого особняка.

Інші криптовалюти

У добірку криптовалют, що дали понад 10 000% прибутку, також потрапили Polygon і Solana. Проте слід розуміти, що таке стрімке зростання неможливо спрогнозувати. Особливо, коли криптовалюта тільки з'являється. Зазвичай високий прибуток приносять ризикові активи.

У той же час, найбільш стабільними активами у світі криптовалют вважаються їхні ветерани – біткойн та Ethereum. Обидва у 2021 році встановили нові історичні максимуми.