Эти украинцы имеют право получить пособие по уходу в 2026 году
- В 2026 году украинцы могут получить государственную помощь на уход, если они совершеннолетние, официально безработные или работают, и осуществляют уход за лицом с инвалидностью I или II группы, связанной с психическими нарушениями.
- Размер пособия определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи, но не более прожиточного минимума на одно лицо, который с 1 января составляет 3 209 гривен.
Некоторые украинцы имеют право получить государственную помощь на уход. В 2026 году ее максимальный размер увеличился. Нюансы, относительно получения этой выплаты, читайте далее.
Кто имеет право на такую помощь в 2026 году?
Такая денежная поддержка предоставляется дееспособному человеку, достигшему совершеннолетия, сообщает ПФУ.
Также важно, чтобы сиделка:
- была официально безработной или работала;
- проживала вместе или была зарегистрирована с лицом с инвалидностью I или II группы, если эта инвалидность связана с психическими нарушениями.;
- и осуществляла уход за таким лицом (независимо от факта работы).
Важно! Потребность в уходе должно подтверждать заключение врачебной комиссии заведения здравоохранения.
Какова сумма этой помощи в 2026 году?
Согласно статье 5 закона Украины "О психиатрической помощи" и постановлению Кабинета Министров №1192, размер этой выплаты рассчитывается индивидуально.
Размер ежемесячной помощи определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц,
– указывает ПФУ.
С 1 января этот прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет – 3 209 гривен.
Какие еще нюансы об этой помощи стоит знать сейчас?
Эта помощь преимущественно назначается на – 6 месяцев. Если же сиделкой является неработающий пенсионер, выплату могут оформить и на целый год.
Средства начисляются с месяца, когда будет подано заявление. Но при условии, что все документы предоставлены вовремя.
Такую финансовую поддержку могут прекратить. Это произойдет, если изменится состав семьи из-за смерти или переезда человека с инвалидностью, или же – смотрителя. Также такую выплату отменяют, если завершится срок установления инвалидности I или II группы без ее повторного подтверждения.