Кто имеет право на такую помощь в 2026 году?

Такая денежная поддержка предоставляется дееспособному человеку, достигшему совершеннолетия, сообщает ПФУ.

Также важно, чтобы сиделка:

была официально безработной или работала;

проживала вместе или была зарегистрирована с лицом с инвалидностью I или II группы, если эта инвалидность связана с психическими нарушениями.;

и осуществляла уход за таким лицом (независимо от факта работы).

Важно! Потребность в уходе должно подтверждать заключение врачебной комиссии заведения здравоохранения.

Какова сумма этой помощи в 2026 году?

Согласно статье 5 закона Украины "О психиатрической помощи" и постановлению Кабинета Министров №1192, размер этой выплаты рассчитывается индивидуально.

Размер ежемесячной помощи определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц,

– указывает ПФУ.

С 1 января этот прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет – 3 209 гривен.

Какие еще нюансы об этой помощи стоит знать сейчас?