Ці українці мають право отримати допомогу на догляд у 2026 році

Деякі українці мають право отримати державну допомогу на догляд. У 2026 році її максимальний розмір збільшився. Нюанси, щодо отримання цієї виплати, читайте далі.

Хто має право на таку допомогу у 2026 році?

Така грошова підтримка надається дієздатній людині, яка досягла повноліття, повідомляє ПФУ.

Також важливо, аби доглядальник:

був офіційно безробітним чи працював;

проживав разом або був зареєстрований з особою з інвалідністю I або II групи, якщо ця інвалідність пов'язана з психічними порушеннями.;

та здійснював догляд за такою особою (незалежно від факту роботи).

Важливо! Потребу у догляді має підтверджувати висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я.

Яка сума цієї допомоги у 2026 році?

Згідно зі статтею 5 закону України "Про психіатричну допомогу" та постановою Кабінету Міністрів №1192, розмір цієї виплати розраховується індивідуально.

Розмір щомісячної допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць,

– вказує ПФУ.

З 1 січня цей прожитковий мінімум зріс. Наразі він складає – 3 209 гривень.

Які ще нюанси про цю допомогу варто знати зараз?