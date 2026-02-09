Хто має право на таку допомогу у 2026 році?
Така грошова підтримка надається дієздатній людині, яка досягла повноліття, повідомляє ПФУ.
Також важливо, аби доглядальник:
- був офіційно безробітним чи працював;
- проживав разом або був зареєстрований з особою з інвалідністю I або II групи, якщо ця інвалідність пов'язана з психічними порушеннями.;
- та здійснював догляд за такою особою (незалежно від факту роботи).
Важливо! Потребу у догляді має підтверджувати висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я.
Яка сума цієї допомоги у 2026 році?
Згідно зі статтею 5 закону України "Про психіатричну допомогу" та постановою Кабінету Міністрів №1192, розмір цієї виплати розраховується індивідуально.
Розмір щомісячної допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць,
– вказує ПФУ.
З 1 січня цей прожитковий мінімум зріс. Наразі він складає – 3 209 гривень.
Які ще нюанси про цю допомогу варто знати зараз?
Ця допомога переважно призначається на 6 місяців. Якщо ж доглядальником є непрацюючий пенсіонер, виплату можуть оформити і на цілий рік.
Кошти нараховуються з місяця, коли буде подана заява. Але за умови, що всі документи надано вчасно.
Таку фінансову підтримку можуть припинити. Це відбудеться, якщо зміниться склад родини через смерть або переїзд людини з інвалідністю, або ж – доглядальника. Також таку виплату скасовують, якщо завершиться строк встановлення інвалідності I або II групи без її повторного підтвердження.