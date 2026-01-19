Денежная помощь до 42 тысяч гривен: жители каких областей могут претендовать на поддержку

В Украине стартовала новая программа поддержки. Благодаря ей некоторые граждане могут получить десятки тысяч гривен.

Кто может получить помощь до 42 тысяч гривен?

Регистрация доступна для жителей двух областей, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

Эстонский совет по делам беженцев начал реализацию "Программы экстренной поддержки средств к существованию", направленную на налаживание стабильных доходов домохозяйств в сельской местности,

– говорится в сообщении.

Более 1 000 украинских домохозяйств получат гранты до 42 000 гривен – для создания новых или развития уже действующих источников доходов или для достижения прожиточного минимума. В частности сейчас открыли прием заявок для двух областей:

Днепропетровская область: Каменский район, Затишнянская громада, Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громады – до 1 февраля 2026 года. Запорожская область: Запорожский район, Михайловская громада – до 8 февраля 2026 года.

Обратите внимание! Текущий этап подачи заявок завершается в 23:59 8 февраля 2026 года.

При рассмотрении заявок будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Приоритет будут иметь (ВПО) и жители общины, пострадавших в результате войны и имеют по меньшей мере один из следующих документов:

медицинская справка о ранении или получения психологических травм в результате боевых действий; подтверждение потери кормильца в результате боевых действий; справка об инвалидности вследствие войны; акт о поврежденном/разрушенном имуществе; справка ВПЛ; удостоверение участника боевых действий.

А также соответствовать по крайней мере одной из категорий уязвимости:

домохозяйства с ВПЛ;

домохозяйства, в которых по крайней мере один член семьи в возрасте 50 лет или старше и является безработным;

домохозяйства с тремя и более детьми в возрасте до 18-ти лет;

домохозяйства с детьми до двух лет;

домохозяйства с детьми в возрасте до 18-ти лет, возглавляемые матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;

домохозяйства с членами семьи с особыми потребностями в здоровье;

домохозяйства, состоящие только из пожилых людей (60 лет или старше);

домохозяйства, все члены которого в возрасте 18 – 49 лет являются безработными.

Важно! Заявитель и члены семьи не должны получать ранее подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Это обязательное условие.

На что может быть использована помощь?

Грантовые средства можно будет использовать на такие вещи:

закупку крупного и мелкого рогатого скота;

приобретение оборудования для производства мяса, молока;

закупку птицы;

приобретение оборудования для выращивания птицы;

приобретение оборудования и сырья для пчеловодства;

закупка пчелиных семей, ульев;

приобретение ветеринарных услуг;

приобретение оборудования, инструментов для переработки пищевой продукции;

закупка сырья для изготовления продукции/оказания услуг;

другое по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.

Обратите внимание! Грант также может покрывать расходы на доставку товаров, оборудования и крупного рогатого скота, монтаж оборудования и прочее.

Какую еще помощь могут получить украинцы?

В 2026 году в Украине выросла социальная помощь. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Причиной является то, что с началом нового года выросла минимальная заработная плата в Украине – с 8 000 гривен до 8 647 гривен.

Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен, а минимальный – 3 900 гривен. Сам размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.

