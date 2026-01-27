Выплаты и льготы: какая помощь предусмотрена для людей со II группой инвалидности
- Пенсия по инвалидности для II группы составляет 90% от пенсии по возрасту, а в случае инвалидности вследствие войны - 80% суммы денежного обеспечения.
- Люди с инвалидностью II группы также получают льготы.
Пенсия по инвалидности зависит от группы, которую назначили человеку врачи. Размер выплаты по инвалидности определяется в процентах размера пенсии по возрасту.
Какие выплаты предусмотрены для человека со II группой инвалидности?
Для II группы она составляет 90% от такой пенсии, о чем сообщают в Пенсионном фонде.
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности:
- если заявление подано не позднее трех месяцев – со дня установления инвалидности;
- если подано позже – со дня обращения за ней.
Размер выплаты также зависит от причины установления инвалидности. Например, если речь идет об инвалидности вследствие войны, то пенсия назначается в размерах (именно для II группы) в размере 80 % суммы денежного обеспечения.
Обратите внимание! В то же время другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах (речь идет о II группе) в размере 60 % суммы денежного обеспечения.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью II группы вследствие войны не может быть ниже 13 822 гривень.
А для людей с инвалидностью II группы, пострадавших из-за катастрофы на ЧАЭС, пенсия не может быть меньше 7 884,57 гривен. Более того, ликвидаторам аварии с инвалидностью II группы пенсию устанавливают в размере не менее 80% средней зарплаты по стране, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.
Важно! Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности
Какие льготы имеет человек с инвалидностью II группы?
Человек с инвалидностью II группы, которая приобретена именно в результате войны, и которые получают социальную помощь вместо пенсии, имеют право на доплату. Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов.
Она составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1 038 гривен.
Если же человек имеет II группу инвалидности с детства, и не получает пенсию, то он имеет право претендовать на помощь – 80% прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Заметьте! Сейчас это 2 076 гривен в месяц.
Что еще следует знать лицам с инвалидностью?
- Люди, которая получили инвалидность из-за взрывоопасных предметов в Украине, имеют право на компенсацию. Она является одноразовой, а размер зависит от группы установленной инвалидности. В то же время в случае изменения группы инвалидности размер компенсации не пересчитывается.
- В то же время лица с инвалидностью I и II группы освобождены от уплаты земельного налога. Его также могут не платить ветераны войны, пенсионеры по возрасту, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и тому подобное. Также от уплаты налога освобождены владельцы участков, что сейчас находятся в оккупации.