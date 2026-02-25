Работники этого органа могут выйти на пенсию раньше в 2026 году

Для правоохранителей действуют особые условия для выхода на пенсию. Работники этой профессии могут уйти на заслуженный отдых раньше. Однако для этого должен быть выполнен ряд важных условий.

Какую пенсию могут иметь бывшие полицейские?

Пенсионное обеспечение таких работников происходит, соответствии с законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Сейчас к структурным подразделениям полиции относятся:

патрульная полиция;

криминальная;

полиция охраны и особого назначения;

органы досудебного расследования.

Важно! Также к этой структуре относятся и другие образования деятельность которых, направлена на выполнение задач полиции или обеспечения ее функционирования. При условии, что такие подразделения, созданы по решению руководителя полиции, при этом должно состояться согласование с Министром внутренних дел Украины.

Пенсии назначаются исключительно после увольнения работника из полиции. В случае повторного поступления на службу – выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения,

– сообщает Пенсионный фонд.

В то же время выплата пенсии не прекращается по ряду причин, в частности:

лицо было призвано на военную службу по контракту;

или же принято на службу и получило должность полицейского в подразделении полиции особого назначения.

Сейчас полицейские имеют право получить пенсию по выслуге лет. Такая выплата назначается, если:

лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты;

и при этом – имеет выслугу не менее 25 календарных лет.

Также полицейский может рассчитывать на пенсию по выслуге лет, если:

на день увольнения со службы он достиг 45-летнего возраста;

приобрел стаж не менее 25 лет;

при этом, из указанного количества стажа – должно быть не менее 12 лет 6 месяцев службы в полиции, органах внутренних дел или – военной службы.

Что важно знать о назначении пенсии полицейским?